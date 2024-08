Kaffrine : un cas humain de fièvre du Nil détecté chez une fille de 18 ans

Dans une circulaire en date de ce jeudi, adressée aux directeurs régionaux de l’élevage et aux gouverneurs des régions, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage renseigne que le ministère de la Santé et de l’Action sociale a notifié un cas humain de fièvre du Nil occidental à Kaffrine, chez une fille âgée de 18 ans. Selon la même source, la prise en charge a été effective au niveau du district sanitaire de Kaffrine.



Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Dr Mabouba Diagne précise que la maladie, qui est une zoonose, « est transmise habituellement par les piqures de moustiques du genre Culex ». « En effet, le cheval est sensible au virus et l’infection peut provoquer une fièvre, une encéphalomyélite et une paralysie des membres postérieurs. Généralement, les oiseaux migrateurs jouent le rôle de réservoirs du virus », détaille-t-on dans la circulaire.



Ainsi, il est demandé aux autorités de renforcer la surveillance épidémiologique et de procéder à la sensibilisation des éleveurs sur la protection contre les piqûres de moustiques et la destruction des larves de moustiques.