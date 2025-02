Kafoutine : le village insulaire de Haere au bord du gouffre, un appel désespéré face à des conditions de vie insoutenables

Un chef de village désespéré

Ambroise Diatta, le chef du village, a lancé un cri de détresse en voyant sa communauté sombrer dans l'abandon. "Depuis quelques semaines, Haere est coupé du reste du Sénégal. La seule pirogue qui assure les rotations vers la terre ferme est en piteux état, et son moteur hors-bord est hors service. Cela paralyse toute notre économie et expose les habitants à des risques graves", a expliqué M. Diatta dans un entretien téléphonique accordé à PressAfrik.



La situation est d’autant plus dramatique que l'île est complètement isolée, et ce manque de moyens de transport affecte directement la vie des villageois. En raison de l'absence de pirogue, les malades ne peuvent pas être évacués, et les femmes enceintes accouchent dans des conditions précaires, souvent en pleine forêt sacrée, faute d'accès à un hôpital ou à une maternité. En outre, les produits agricoles et halieutiques pourrissent sur place, faute de possibilité d’être envoyés vers d'autres zones où ils pourraient être commercialisés.