Fuites d’épreuves : les 30 élèves suspectés remis en liberté après 48 heures de garde à vue

Déférés au parquet ce vendredi 20 juin 2025, les 30 élèves interpellés à Thiès dans le cadre d’une enquête sur des fuites d’épreuves ont finalement été remis en liberté.



Composée de 11 filles et 19 garçons, ces élèves sont pour la plupart en classe de Seconde provenaient des lycées Jules Sagna, Amary Ndack Seck et Fahu. Ils avaient été placés en garde à vue pendant 48 heures au commissariat du 1er arrondissement, soupçonnés d’avoir pris part à la diffusion ou à l’utilisation d’épreuves de composition du troisième trimestre en histoire-géographie, mathématiques et anglais.