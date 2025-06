L'Iran sera prêt pour la diplomatie «une fois l'agression terminée »

Ce qu'il faut retenir

► Une semaine après les premières frappes d'Israël contre l'Iran, une réunion s'est tenue ce vendredi à Genève entre les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de l'UE d'un côté, leur homologue iranien, Abbas Araghchi, de l'autre. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est également réuni à New York.



► Selon des propos rapportés par sa porte-parole, Karoline Leavitt, Donald Trump a fait savoir jeudi qu'il prendrait une décision sur une éventuelle participation américaine aux frappes lancées par Israël contre l'Iran « au cours des deux prochaines semaines », estimant « substantielle » la possibilité de négociations avec Téhéran.



► Une salve de tirs de missiles a visé Tel-Aviv ou encore Haïfa vendredi après-midi, faisant des blessés dans la ville portuaire du nord d'Israël. L'hôpital Rambam a pris en charge une vingtaine de personnes. Trois blessés se trouvaient dans un état grave. Une dame a perdu la vie après une crise cardiaque dans un abri de la région. Tôt ce matin, c'est un immeuble qui avait été touché à Beersheva, dans le sud du pays, où la veille un l'hôpital Soroka avait subi d'importants dégâts.







18h30 : L'Irak affirme devant le Conseil de sécurité que 50 avions de combat israéliens ont violé son ciel



Le représentant de Bagdad auprès de l'ONU a déclaré que ces violations de l'espace aérien de son pays ont eu lieu peu avant la réunion du Conseil de sécurité ce jour à New York. Abbas Kadhom Obaid al-Fatlawi assure qu'ils provenaient des zones frontalières syro-jordaniennes. « Vingt avions ont décollé, suivis de 30 autres en direction du sud de l'Irak, survolant les villes de Bassorah, Najaf et Kerbala », a-t-il déclaré, cité par Al Jazeera, dénonçant « des violations du droit international et de la Charte des Nations unies » doublées d'une « menace pour les sites et régions sacrés, menace susceptible de susciter de vives réactions populaires, compte tenu de l'importance de ces lieux saints pour nos peuples. »



18h00 : L'Iran prêt pour la diplomatie « une fois l'agression terminée et l'agresseur tenu responsable » (Araghchi)



Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est également adressé aux journalistes, à la sortie de son rendez-vous avec ses homologues européens à Genève. « Le programme nucléaire iranien est pacifique et a toujours été soumis aux garanties et à la surveillance de l'AIEA, a-t-il répété. Par conséquent, les attaques lancées contre des installations nucléaires sous garanties par un régime qui n'est partie à aucun traité sur les armes de destruction massive constituent un crime grave et une violation du droit international. » Abbas Araghchi se dit « gravement préoccupé » par l'absence de condamnation chez ses interlocuteurs du groupe E3 (Allemagne, Royaume-Uni, France, plus l'UE). « L'Iran, a-t-il clairement dit, est prêt à envisager à nouveau la diplomatie », mais « une fois l'agression terminée et l'agresseur tenu responsable des crimes commis ». Et de conclure : « À cet égard, j'ai clairement indiqué que les capacités de défense de l'Iran ne sont pas négociables. » « Nous soutenons la poursuite des discussions avec le groupe E3 et l'UE et nous sommes prêts à nous rencontrer à nouveau prochainement », a cependant confirmé le chef de la diplomatie de la République islamique.



17h46 Série de détonations entendues dans la capitale iranienne, Téhéran (AFP)



Plusieurs détonations d'origine indéterminée ont été entendues autour de 17h15 TU à Téhéran par un journaliste de l'Agence France-Presse. L'agence de presse iranienne Fars avait rapporté quelques minutes plus tôt que les systèmes de défense anti-aérienne étaient activés dans le centre de la capitale iranienne.



17h44 : Berlin, Paris et Londres exhortent l'Iran à « poursuivre leurs discussions avec les États-Unis »



Après la rencontre du jour à Genève avec le chef de la diplomatie iranienne, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a déclaré : « Nous considérons qu'il n'y a pas de solution définitive par la voie militaire au problème du nucléaire iranien ». Il appelle Téhéran à négocier « sans attendre l'arrêt des frappes ». Son homologue allemand Johann Wadephul a pour sa part estimé que Téhéran semblait « fondamentalement prêt à continuer à discuter ». Le Britannique David Lammy, pour sa part, a déclaré : « Nous souhaitons poursuivre les discussions et les négociations en cours avec l'Iran, et nous exhortons l'Iran à poursuivre ses discussions avec les États-Unis. » « Nous traversons une période périlleuse, et il est primordial d'éviter une escalade régionale », a-t-il dit aussi, indiquant que les dirigeants européens avaient clairement fait savoir que « l'Iran ne peut pas posséder l'arme nucléaire ». M. Lammy avait au préalable rencontré à Washington le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'envoyé spécial du président Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Européens et Iraniens sont convenus de poursuivre leurs discussions et de ne pas les limiter au seul programme nucléaire de Téhéran, a déclaré la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. La réunion avec Abbas Araghchi, organisée dans un hôtel de Genève, a duré environ trois heures et demie.



Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, entouré de ses homologues britannique, David Lammy, européenne, Kaja Kallas, et allemand, Johann Wadephul, après leur réunion avec le ministre iranien des Affaires étrangères à Genève, ce vendredi 20 juin 2025. AFP - FABRICE COFFRINI

17h38 : 64 ressortissants allemands évacués d'Israël à bord de deux avions de l'armée de l'air



Deux Airbus A400M « sont en route d'Israël vers l'Allemagne », ont annoncé les ministères allemands de la Défense et des Affaires étrangères, dans un communiqué commun, avec à bord 64 personnes, principalement « des familles avec enfants et d'autres personnes vulnérables ». Cette opération de « rapatriement diplomatique », précise le texte, a été organisée « en étroite coordination avec les autorités israéliennes ». Il ne s'agit donc pas d'une « opération d'évacuation militaire », ce qui impliquerait une intervention de la Bundeswehr, l'armée, et nécessiterait le feu vert du Bundestag, le Parlement. Le ministre de la Défense Boris Pistorius a exprimé sa « gratitude » envers les équipages concernés, qui se sont rendus sur place « après un très court préavis » selon lui. Les jours précédents, la diplomatie allemande avait organisé l'évacuation de 345 personnes, avec deux vols spéciaux via Amman. Un autre vol spécial est prévu samedi au départ de la capitale jordanienne.



17h27 : La Russie n'aspire « en aucun cas à faire de la médiation » entre l'Iran et Israël, assure Vladimir Poutine



Le président russe Vladimir Poutine a parlé du conflit en cours ce vendredi lors d'une discussion au Forum économique de Saint-Pétersbourg. « Nous n'aspirons en aucun cas à faire de la médiation, nous ne faisons que proposer des idées », a expliqué le président de la Fédération de Russie. « Si celles-ci sont attractives pour les deux pays, nous ne serons que ravis », a-t-il ajouté, précisant que Moscou entretenait des « contacts » avec Israël et « avec nos amis iraniens ». Le 13 juin dernier, au premier jour des frappes israéliennes, M. Poutine s'était dit « prêt », au cours d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien, à « jouer un rôle de médiateur afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions ». Bruxelles avait répondu que la Russie ne pouvait pas être « un médiateur objectif », et le président américain, après s'être d'abord dit « ouvert » à une telle suggestion, avait ensuite déclaré : « Il a proposé de faire le médiateur, j'ai dit "Fais-moi une faveur, fais le médiateur pour toi-même. Occupons-nous de la médiation pour la Russie d'abord, ok ? Tu peux t'occuper (du conflit au Moyen-Orient) plus tard". »