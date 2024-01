Kalidou Koulibaly, capitaine du Sénégal: « on est prêts à affronter nos cousins gambiens et à jouer trois finales pour se qualifier »

Le capitaine des « Lions » a accompagné le sélectionneur à la traditionnelle conférence de presse de veille de match. Kalidou Koulibaly a rappelé les liens de cousinage et de géographie qui unissent les peuples sénégalais et gambiens. Avant d’indiquer ces facteurs vont rendre leur confrontation sur le terrain très difficile.



« Nous savons que le premier match historique qui a opposé le Sénégal à la Gambie date de 1962. On a tout appris sur l’équipe de Gambie et on est prêts à affronter nos cousins. On sait que c’est très difficile de jouer contre ses cousins. C’est un match très important pour nous. On va le prendre comme une finale, parce que jouer avec une équipe qui est si proche de soi. Aussi bien au niveau des frontières que de la culture, c’est très difficile. On sait que la Gambie a de très grands joueurs. Mais nous aussi on a de grands joueurs », a-t-il déclaré.



Kalidou Koulibaly est également revenu sur le groupe C en général qui est également composé de la Guinée et du Cameroun. « On a aussi dans le groupe nos cousins guinéens et nos frères camerounais. On va donc jouer 3 finales très difficiles pour se qualifier », a-t-il ajouté.