Kantène : le corps sans vie d’un enfant de quatre ans repêché dans les eaux

Selon Libération, le mardi 29 juillet 2026, vers 18 heures, le corps sans vie d’un enfant a été retrouvé dans le quartier de Kantène, à 10 Km au sud-est de Ziguinchor. C’est un groupe d’enfants qui traversait les « Faro », près du pont de Kantène, qui a fait la macabre découverte. Le petit corps flottait dans les eaux. Les enfants ont aussitôt alerté les habitants, qui ont à leur tour prévenu la brigade mixte de Ziguinchor.



L’enfant, disparu depuis dimanche soir, était à un stade de décomposition avancé. La famille Traoré a rapidement reconnu le corps de B. Traoré, âgé d’environ 4 ans.



Le corps a été repêché par le service d’hygiène avec l’appui des sapeurs-pompiers. Il a ensuite été inhumé au cimetière de Kantène par ces derniers.



Une enquête a été ouverte par la brigade mixte de Ziguinchor afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.