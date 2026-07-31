Séisme au Japon : le bilan s’alourdit à 35 morts, les recherches se poursuivent sous une chaleur extrême

Le bilan du puissant séisme qui a frappé le sud-ouest du Japon le mardi 28 juillet continue de s’alourdir. Selon NHK WORDL-JAPAN, au moins 35 personnes ont perdu la vie, tandis que les équipes de secours poursuivent leurs opérations de recherche dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par une chaleur intense.



À Kashima, dans le département de Kumamoto, les autorités locales ont annoncé avoir extrait quatre corps des décombres d’un centre commercial ravagé par une explosion survenue après le tremblement de terre. Les secouristes continuent de fouiller les lieux dans l’espoir de retrouver d’éventuels survivants.

« Nous avons sorti dix personnes. Parmi elles, quatre ont été déclarées mortes. Une autre ne présentait plus de signes vitaux. Cinq autres ont subi des blessures, légères ou graves », a déclaré un responsable du bureau régional de gestion des catastrophes à l’Agence France-Presse (AFP).



Le centre commercial Aeon avait été évacué immédiatement après le séisme. Toutefois, environ cinquante minutes plus tard, une violente explosion a détruit le bâtiment, alors qu’un nombre encore inconnu d’employés s’y trouvait toujours, selon les autorités.



Au-delà des pertes humaines, le séisme a fortement perturbé les services essentiels. Environ 22 670 foyers et installations restent privés d’électricité, tandis que près de 84 000 ménages étaient toujours confrontés à des coupures d’eau mercredi soir.



Des images diffusées par les médias japonais ont montré de longues files d’attente devant les stations-service et les points de distribution d’eau potable. La situation pourrait encore se compliquer, les prévisions météorologiques annonçant des températures pouvant atteindre 38 °C au cours du week-end dans les zones touchées.



Les autorités poursuivent les opérations de secours et ont appelé la population à rester vigilante face aux risques de répliques sismiques et aux effets de la canicule.