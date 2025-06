Kaolack : Neuf (9) individus arrêtés pour vols, usage de chanvre et association de malfaiteurs

Le Commissariat central de Kaolack a procédé à l’interpellation de neuf (09) individus pour association de malfaiteurs, vols aggravés, détention et usage de chanvre indien.



Selon la Police nationale, ces interpellations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant qu’un groupe de jeunes occupait une chambre au quartier Parcelles Assainies « Peugha » à Kaolack, où ils s’adonnaient au trafic de chanvre indien, à des agressions, des vols ainsi qu’à de la prostitution clandestine.



Une perquisition a été effectuée à cette adresse, aboutissant dans un premier temps à l’arrestation de six (06) personnes, dont une fille. Ont également été saisis : cinq (05) cornets de chanvre indien, deux (02) motos de type Jakarta, des bouteilles d’alcool, une sacoche, des cartes bancaires et une carte nationale d’identité.



Poursuivant les investigations, trois (03) autres individus, dont une fille, ont été interpellés.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit en vue d’interpeller toute autre personne impliquée dans cette affaire.