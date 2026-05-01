Présumés propos diffamatoires: Mary Teuw Niane, directeur de cabinet de Diomaye, porte plainte contre Thierno Lo

Mary Teuw Niane, directeur de cabinet du Président Diomaye Faye, a annoncé ce vendredi 1er mai avoir intenté une action en justice pour des faits présumés de diffamation contre Thierno Lo, président de l’Alliance pour la paix et le développement (APD).



«Je vous informe que mon avocat Me Khadim Kébé a déposé en mon nom une plainte contre M. Thierno Lo pour des propos diffamatoires qu’il a tenus à mon encontre dans une émission», a écrit Mary Teuw Niane, sans donner d’autres détails sur les propos jugés diffamatoires.



Mais selon nos informations, cette affaire serait liée à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Au cours d’une émission de télévision, Thierno Lo a nommément accusé Marie Teuw Niane de travailler «en sourdine» pour la candidature de l’ex-président, alors que le Sénégal n’a pas encore pris de position officielle. «Ce qui se passe en sourdine, c’est que les hautes autorités dont le Président Diomaye, soutiennent la candidature de Macky Sall», a dit Thierno Lo, avant de les appeler à «assumer» clairement leur position, au lieu «de succomber aux pressions» de leurs bases électorales.



Pour rappel, Thierno Lo a été ancien ministre du Tourisme et de l’Artisanat sous le magistère de Me Abdoulaye Wade, avant d’être nommé PCA sous la présidence de Macky Sall.