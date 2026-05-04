Kaolack : la mairie, privée d’eau pour une facture impayée de 216 millions FCFA, met en «place un branchement clandestin»

Dans le mois d’avril, des informations abondamment relayées sur les réseaux sociaux faisaient état d’une coupure d’eau au sein de la Grande mosquée de Médina Baye, située au cœur de la cité religieuse de Kaolack (centre-ouest du Sénégal), et qui constitue l'un des plus importants sanctuaires de l'islam soufi en Afrique de l'Ouest. Dans la foulée, Sen’eau (chargée de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable) avait apporté un démenti.



Selon le quotidien Libération, dans son édition de ce lundi, le directeur général de la Sen'eau, Magatte Niang, a encore réfuté toute coupure d’eau au niveau de la grande mosquée, incriminant au passage l'administration municipale, au cours d’une visite chez le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse.



«Des choses se sont passées. La première, c'est qu'on a jamais coupé l'eau au niveau de grande mosquée même si un bon de 22 millions de FCFA a été émis. La seconde est que la mairie de Kaolack, au total, nous doit 216 millions de FCFA dont 22 millions pour la grande mosquée depuis le début du mandat de cette nouvelle équipe. Aucun paiement n'a été effectué de 2013 à 2026», a dit le patron de la Sen’eau, ajoutant que des démarches sont entreprises pour que la mairie «puisse payer» sa dette.



«Nous avons entamé des opérations coercitives. C'est dans ce cadre qu'on a fermé l'eau pour la commune. La mairie de Kaolack a mis en place un branchement clandestin. Pour le reste, on dédramatise cet incident parce que, ce qui est important c'est qu'ensemble, la mairie et nous puissions avancer et trouver des compromis pour le paiement des factures», a-t-il conclu, toujours selon les propos rapportés par le journal.