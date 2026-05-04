Vélingara : un garçon de 18 mois retrouvé égorgé dans des toilettes, la famille de la victime convoquée

Un drame d’une rare violence s’est produit le 3 mai 2026, dans le quartier Foulbé, situé dans la commune de Vélingara. Le corps sans vie d’un jeune garçon de 18 ans a été découvert dans les toilettes d’une maison appartenant à la famille Camara.



Selon des informations rapportées par la RFM, c’est une vendeuse de condiments installée en face de la maison qui a fait la macabre découverte. En entrant dans les toilettes, elle est tombée sur la victime, gisant dans une mare de sang.



Sous le choc, elle a immédiatement alerté la famille Camara. Informés, les gendarmes ainsi que les sapeurs-pompiers de Vélingara se sont rendus sur les lieux pour les premières constatations.



Dans le cadre de l’enquête ouverte, tous les membres de la famille Camara auraient été convoqués par les autorités. Le corps de la victime a été acheminé au centre de santé de la localité pour les besoins d’une autopsie, afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.



Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire

