En direct : POINT PRESSE – Comité préparatoire du Grand meeting de Mbour (Coalition Diomaye Président)

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, le POINT PRESSE – Comité préparatoire du Grand meeting de Mbour (Stade Caroline Faye), prévu le samedi 9 mai.

Charles KOSSONOU

div id="taboola-below-article-thumbnails">