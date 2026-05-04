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En direct : POINT PRESSE – Comité préparatoire du Grand meeting de Mbour (Coalition Diomaye Président)

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, le POINT PRESSE – Comité préparatoire du Grand meeting de Mbour (Stade Caroline Faye), prévu le samedi 9 mai.




Charles KOSSONOU

Lundi 4 Mai 2026 - 12:41


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