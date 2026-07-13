Campagne pour l'ONU : Macky Sall attendu à Dakar par vol privé

Un jet privé en provenance de Paris-Le Bourget devrait atterrir à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar-Yoff le vendredi 17 juillet 2026, selon des informations de Confidentiel Afrique. À son bord se trouverait l'ancien président sénégalais Macky Sall, en campagne pour le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).



Selon le média, cet avion aurait été mis à la disposition de l'ancien chef de l'État par la présidence de la Côte d'Ivoire, à la demande du président français Emmanuel Macron. Ce déplacement viserait à permettre à Macky Sall de rencontrer le président Bassirou Diomaye Faye afin d'obtenir le soutien officiel du Sénégal à sa candidature.



Toujours selon Confidentiel Afrique, cette initiative s'inscrirait dans une offensive diplomatique menée par Paris pour renforcer les chances de l'ancien président sénégalais dans la course à la succession d'António Guterres à la tête de l'ONU.



Le retour annoncé de Macky Sall mobiliserait également les autorités sénégalaises, qui prépareraient les aspects sécuritaires de cette visite, jugée sensible sur le plan politique.



Si cette visite se confirme, elle constituerait une étape importante dans la campagne internationale de l'ancien président, dont la candidature devra ensuite convaincre les membres du Conseil de sécurité des Nations unies et obtenir un large soutien diplomatique.