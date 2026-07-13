Piques interposées : Sonko contre Al Aminou Lo, c’est le Mortal Kombat

Cette escalade rhétorique trouve son origine dans une déclaration retentissante d’Ousmane Sonko. Lors de l’inauguration du nouveau siège de son parti, Pastef, dans la ville sainte de Touba le 12 juillet 2026, l’ancien Premier ministre a lancé une offensive directe contre l’actuel chef du gouvernement. Devant une audience de militants acquis à sa cause, M. Sonko a affirmé avoir eu écho de propos tenus par M. Lô lors d’une réunion à huis clos.



Selon les allégations du leader de Pastef, le Premier ministre aurait déclaré que sa priorité absolue résidait désormais dans l’amélioration du climat des affaires. Pour Ousmane Sonko, cette orientation stratégique traduirait une volonté manifeste de satisfaire en priorité les exigences des investisseurs étrangers et des partenaires économiques internationaux, au détriment de la souveraineté nationale. Accentuant la pression institutionnelle, le président de l’Assemblée nationale a publiquement brandi la menace de motions de censure contre l’équipe gouvernementale, accusant cette dernière de compromettre les intérêts stratégiques du Sénégal, notamment dans la gestion des ressources en hydrocarbures.



Face à ces accusations d’une rare virulence, la réaction d’Ahmadou Al Aminou Lô ne s’est pas fait attendre. Quelques heures seulement après la charge de son prédécesseur, le Premier ministre a publié sur son compte officiel X (anciennement Twitter) un message dont la densité et la fermeté tranchent radicalement avec la prudence sémantique habituelle de la technostructure étatique.



« Patriotisme. Chercher à faire du PATRIOTISME le monopole d’un seul camp revient, précisément, à le trahir. »



Afin d’ancrer son propos dans l’imaginaire collectif sénégalais et d’en maximiser la portée politique, le chef du gouvernement a assorti cette maxime d’un proverbe wolof, décoché telle une flèche à l’endroit de son interlocuteur implicite :



« Gatt xèl weessu wul diapp né beugg sa reew, yaw rek yaako lamboo def ko farata. »



Cette formulation, qui convoque la sagesse populaire, peut se traduire ainsi : « La pire des étroitesses d’esprit consiste à s’arroger l’exclusivité de l’amour de la patrie, s’imaginant en être l’unique dépositaire. » Par ce biais, Al Aminou Lô disqualifie la prétention d’une faction politique à s’ériger en unique gardienne de la vertu républicaine et de la souveraineté nationale.



Jusqu’à cet épisode, les divergences entre les deux personnalités demeuraient feutrées, généralement diluées dans des déclarations de principe sur la primauté de l’intérêt supérieur de la Nation. Cette séquence acte une véritable rupture de ton. Le chef du gouvernement démontre qu’il refuse désormais de subir passivement les assauts de son ancien supérieur hiérarchique. Il choisit de porter la contradiction sur le terrain éminemment symbolique et disputé du « patriotisme », un concept que le parti Pastef avait érigé en marqueur identitaire depuis son accession au pouvoir.



L’impact médiatique de cette passe d’armes fut immédiat. En l’espace de quelques heures, la publication du Premier ministre a généré une viralité exponentielle (plus de 140k vues, des milliers de commentaires, de partages et de j’aime), témoignant de la fébrilité de l’opinion publique face à cette confrontation ouverte au sommet de l’État.

