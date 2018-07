Kara Mbodji très en colère: « On m’a sacrifié... il y a beaucoup d'hypocrites dans cette équipe »

Kara ne mâche pas ses mots. Le défenseur central de l'équipe nationale du Sénégal qui ne digère toujours pas d'avoir passé tous les matchs du Mondial sur le banc, crache sa colère et dénonce l'hypocrisie des dirigeants de l'équipe. « On ne peut pas tout dire. Si je n’étais pas prêt à 100%, je n’aurais pas répondu à la convocation de Aliou Cissé. Mais dans cette équipe nationale y’a beaucoup de faux types et d’hypocrites. Certains étaient là pour leur propre intérêt et ne voulaient pas que je joue. Ils m’ont sacrifié, pour leurs propres intérêts, mais je n’étais pas blessé. »



Une frustration qui ne change en rien sur le patriotisme du joueur, selon le défenseur central des « Lions » il est toujours prêt à revenir en équipe nationale. « Je profite des vacances avec la famille pour bien oublier. Je suis professionnel, je suis aussi un Sénégalais et j’aime mon pays. Je n’ai que le Sénégal et je suis prêt à mourir pour défendre les couleurs nationales », précise-t-il dans un entretien accordé au journal « Stades ».