Karim Benzema : «jouer contre Mbappé, c'est particulier»

Le capitaine et meilleur buteur du Real Madrid s'est présenté en conférence de presse à la veille du huitième de finale aller entre le le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.



Absent depuis une blessure à la cuisse qu'il a contracté le 23 janvier dernier face à Elche, l'attaquant français devrait être de la partie demain soir : "j’ai travaillé dur, à présent, je me sens mieux. Il reste une séance d’entraînement ce soir, après, nous aviserons quant à participation ou non au match de demain", a-t-il précisé.



À la question sur le contexte de la rencontre, le Lyonnais a répondu : "il n'y a pas de favori dans le football, n'importe quelle équipe peut vous battre et chaque équipe peut gagner. Il y a des grands joueurs dans chaque équipe mais pas de favori".



Sur son amitié avec Kylian Mbappé, le joueur des Bleus s'est ouvert : "c'est particulier de jouer contre Kylian et on le sait un jour il pourrait arriver au Real Madrid. Mais l'important c'est de gagner le match. L'amitié on verra après".



Enfin, Benzema a également été intérrogé sur sa rivalité avec Leo Messi, qu'il connait bien pour l'avoir affronté à de nombreuses reprises en Espagne : "Messi ? C'est un joueur extraordinaire, les gens s’attendent à beaucoup de buts de sa part mais moi j'ai vu de quoi il est capable. J'ai joué plusieurs fois contre lui et demain sera un nouveau chapitre dans cette histoire", a-t-il conclu.