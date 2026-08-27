Kédougou : Wärtsilä va doter la mine de Diamba Sud d'une centrale de 14 MW

Le groupe technologique Wärtsilä a décroché un contrat auprès d'Africa Power Services (APS) pour la fourniture de cinq moteurs Wärtsilä 32 destinés à alimenter le site minier aurifère de Diamba Sud, opéré par la société canadienne Fortuna Mining à Kédougou.



D'une puissance de 14 MW, cette centrale isolée garantira un approvisionnement électrique continu et indispensable pour cette zone reculée de l'enclave de Kenieba-Koudougou. Selon le communiqué, la livraison des équipements est programmée pour mars 2027, avec une mise en service opérationnelle attendue d'ici la fin de la même année.



L’entreprise souligne que le choix de cette technologie répond à des impératifs stricts de continuité et de maîtrise des risques. « L’exploitation d’une mine isolée et non raccordée au réseau électrique exige une alimentation électrique fiable, car toute interruption imprévue engendre des risques financiers et opérationnels », a souligné Cédric Fernandez, directeur général d'APS, en précisant que cette infrastructure permet de « limiter les risques opérationnels dès le premier jour » tout en préparant l'avenir énergétique du site.