Football : l’Ivoirien Yaya Touré devient le premier coach africain en Ligue des champions européenne

Après une excellente carrière en tant que footballeur, il vient d’inscrire un palmarès historique comme sélectionneur. L'Ivoirien Yaya Touré est devenu, dans la soirée du jeudi 27 août, le premier entraîneur africain de l'histoire à qualifier une équipe européenne pour la phase finale (phase de ligue / poules) de la Ligue des champions.



La légende du football africain a réalisé cet exploit historique sur le banc du club slovaque du Slovan Bratislava. Son équipe a validé son billet à l'issue d'une victoire face aux Slovènes du NK Celje lors des barrages qualificatifs.



Slovan Bratislava a décroché son billet pour la Ligue des champions face aux Slovènes du NK Celje sur un score cumulé de 3 buts à 2. Après avoir concédé le match nul 1-1 à domicile lors de la manche aller, l'équipe a arraché une victoire héroïque de 2-1 à l'extérieur au retour, se qualifiant à la 100e minute grâce à un but décisif de Cristian Martínez en prolongation.



Nommé entraîneur principal du Slovan Bratislava le 13 juin 2026 pour sa toute première expérience sur un banc professionnel, l'Ivoirien Yaya Touré réalise des débuts parfaits et reste totalement invaincu après 10 matchs dirigés, toutes compétitions confondues. Son bilan exceptionnel affiche 8 victoires et 2 matchs nuls (aucune défaite).



Pour rappel, en 2020, le technicien nigérian Ndubuisi Egbo était devenu le premier africain à diriger une équipe européenne (le KF Tirana) durant les tours préliminaires de la compétition, mais il n'avait pas réussi à atteindre la phase de groupes.