Mawlid : Marie Khone Faye a effectué une ziara auprès des familles religieuses à Kaolack et Tivaouane

À l’occasion du Mawlid, la Première Dame, Marie Khone Faye, a effectué une ziara auprès de plusieurs familles religieuses à Kaolack et Tivaouane.



À Kaolack, elle a été reçue par Oustaz Hady Niass, guide religieux et ami de longue date, puis par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass, Khalife général de Léona Niassène, et Serigne Babacar Sy Kane, Khalife de Léona Kanène. Elle s’est ensuite rendue à Médina Baye auprès du Khalife général, Serigne Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass.



« J’ai achevé cette étape à Médina Baye, auprès du Khalife général, Serigne Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass », a indiqué Marie Khone Faye.



La Première Dame dit avoir vécu un moment « riche en enseignements, en bénédictions et en communion avec nos vénérés guides, dont la sagesse est une source d’inspiration pour chacune et chacun d’entre nous ».



Après Kaolack, Marie Khone Faye s’est rendue à Tivaouane, où elle a rencontré Sokhna Aïda Sy. « Après Kaolack, cap sur Tivaouane, où j’ai eu le bonheur de rendre visite à Sokhna Aïda Sy. Elle m’a accueillie avec beaucoup d’affection et m’a transmis les salutations du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour », a-t-elle déclaré.



Elle a également exprimé sa gratitude aux guides religieux et à leurs familles pour leur accueil et leurs prières.



« Je leur exprime, ainsi qu’à leurs familles, ma profonde gratitude pour leur accueil, leurs prières et la richesse de nos échanges. Je garderai de ces rencontres de précieux souvenirs de recueillement, de communion et de partage », a ajouté la Première Dame.



Elle a enfin formulé des prières pour la préservation des guides religieux et pour le renforcement de la paix et de la cohésion nationale.

« Puisse Allah préserver nos guides religieux et continuer de faire de leurs enseignements une source de paix, de concorde et de cohésion pour notre Nation », a-t-elle conclu.