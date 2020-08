Kédougou : la région enregistre 5 cas communautaires et un premier décès lié à la covid19

La région de Kédougou, au sud du Sénégal a enregistré ce mardi 5 cas communautaires et un premier décès lié à la covid19. Sur 30 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas contact et de 5 cas communautaires.



Ce jour, 5 patients ont été déclarés guéris. La région a aussi enregistré un premier décès à domicile, il s’agit d’un homme de 90 ans. Depuis le début de la pandémie, la région a enregistré au total 49 cas positifs (28 communautaires, 20 contacts et 1 importé), 9 guéris, 193 contacts suivis, 1 décédé, 0 cas grave et 39 sous traitement à domicile.