Kenya: à Nairobi, encore sous le choc de la répression, les appels à la mobilisation se poursuivent

La capitale du Kenya est très calme ce mercredi matin, mais dans les rues, on note encore une forte présence des forces de l’ordre et beaucoup d’écoles sont restées fermées. Les commerçants constatent les dégâts, des boutiques ont été vandalisées.



Dans une allocution hier soir, le président William Ruto a été très clair : il a demandé à toutes ses agences de sécurité de déployer des moyens « pour lutter contre les criminels qui souhaitent miner la stabilité du pays ».



Son prédécesseur, Uhuru Kenyatta, qui s’est dit très « attristé » par les pertes humaines, a exprimé sa solidarité avec les Kényans. Il appelle les autorités à les écouter.



Entamer un dialogue c’est aussi l’appel lancé par le principal opposant politique Raila Odinga, dans un communiqué ce mercredi matin. Raila Odinga fait part de son « trouble » suite à la « répression violente de la jeunesse ». Il appelle à un retrait immédiat de la loi de Finances et à la mise en place d’un dialogue.



Le dialogue, c’est également ce que préconise l’Union africaine dans un communiqué publié hier. Elle assure « suivre avec beaucoup d’inquiétude » les récents évènements. Plusieurs ambassades américaines et britanniques notamment ont aussi dans un communiqué commun fait part de leur inquiétude face aux niveaux de violence démontrés hier. Les appels à la mobilisation se poursuivent Dans son discours hier, William Ruto a également assuré mettre en place très vite, un cadre pour des discussions avec la jeunesse.

Des propos qui n’ont pas l’air d’entamer la motivation des manifestants. Plusieurs manifestants interrogés hier en fin de journée annonçaient déjà leur intention de retourner dans la rue ce mercredi. Contre la loi de finances publiques, mais aussi pour dénoncer la violence. « Les forces de l’ordre ont tué des citoyens, elles doivent répondre de leurs actes » nous disait notamment un jeune manifestant. Et sur les réseaux sociaux, les appels à la manifestation se poursuivent.