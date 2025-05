Kolda : Une révolution numérique au service de la promotion et de la valorisation des produits locaux grâce au Forum Civil

La région de Kolda franchit un cap décisif dans la valorisation et la commercialisation des produits locaux. Grâce à l’accompagnement du Forum Civil, la vente en ligne est désormais une réalité pour les producteurs et transformateurs de fruits, légumes et céréales de la région.



Cette avancée majeure a été rendue possible par la mise en place d’une équipe digitale dans le cadre du projet PACK (Plateforme Agrocommerciale de la région de Kolda). Actuellement présentée au grand public lors de la Foire des produits agricoles qui se tient au CDEPS de Kolda, cette application innovante vise à faciliter l’accès au marché pour les acteurs locaux.



« Nous voulons que nos producteurs et transformateurs, où qu’ils se trouvent, puissent rester chez eux, recevoir des commandes et les livrer sans bouger », a expliqué Ibrahima Baldé, coordinateur du projet PACK. Une ambition qui répond à un double objectif : promouvoir le consommer local et réduire la dépendance vis-à-vis des produits maraîchers importés des Niayes, de Dakar et d’autres régions.



Au-delà de la simple vente en ligne, cette initiative entend aussi renforcer le réseautage des acteurs des sept filières encadrées par le PACK, en multipliant les opportunités de collaboration et d’échanges. La foire actuelle en est un exemple concret, mettant en lumière la richesse et la diversité des produits transformés localement, désormais accessibles via la nouvelle plateforme numérique.



Cependant, des défis subsistent, notamment celui de la connectivité. Il reste encore des zones blanches dans la région, qu’il est urgent de couvrir pour que cette innovation atteigne tous les producteurs, même les plus éloignés.



Avec cette initiative, Kolda pose ainsi les jalons d’un modèle économique plus inclusif et durable, où la technologie devient un levier de développement au service des communautés rurales et de la souveraineté alimentaire régionale.