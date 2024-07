Kenya: le Président William Ruto limoge la quasi-totalité de son gouvernement

Le Président kényan fait face aux conséquences des manifestations qui ont secoué son pays depuis plusieurs semaines. Il a annoncé jeudi 11 juillet le limogeage de la quasi-totalité de son gouvernement. Au moment où on écrit ces lignes seulement le ministre des Affaires étrangères et le vice-président kényan sont en fonction.



Le Président Ruto a fait l’annonce dans son adresse diffusée en direct à la télévision nationale du pays depuis la présidence à Nairobi. Le chef de l’État kényan a dit avoir « écouté le peuple du Kenya ».

« J’ai écouté ce que le peuple du Kenya a dit, après une évaluation de la performance de mon cabinet, ses réalisations, ses défis, j'ai décidé de limoger avec effet immédiat tous les membres du gouvernement » a-t-il annoncé.



Il a également promis des changements radicaux à travers un « gouvernement à base élargie ».

Cela dans le but de « répondre au fardeau de la dette, augmenter les opportunités d’emploi et lutter contre la corruption ».





Pour rappel, le pays a connu des événements tragiques en début juin. Les jeunes étaient descendus dans la rue pour exiger le retrait d’un projet de loi de finances. Ces affrontements ont occasionné une dizaines de pertes en vies humaines.