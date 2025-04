Le Real Madrid vise un nouveau galactique pour remplacer Luka Modric

Le Real Madrid a encore l’opportunité de remporter quatre titres d’ici la fin de saison : la Liga, la Ligue des Champions, la Copa del Rey et le Mondial des Clubs. Mais au vu du résultat du quart de finale aller de Ligue des Champions et l’écart avec le Barça au classement de la Liga (7 points en attendant le duel des Madrilènes face à Alavés aujourd’hui), beaucoup de fans et de journalistes redoutent une fin de saison compliquée. Qui aura des conséquences pour beaucoup…



L’avenir de certains hommes est ainsi clairement flou, à commencer par celui de Carlo Ancelotti. Autant dire qu’en cas d’élimination face aux Gunners, le sort de l’entraîneur italien pourtant sous contrat jusqu’en 2026 serra scellé. Certains joueurs jouent gros aussi, et c’est le cas de Luka Modric. Alors que tout le monde était convaincu qu’il allait prolonger au Real Madrid - et c’est visiblement son intention - ses dernières prestations, face à Arsenal notamment, auraient clairement refroidi la direction. Florentino Pérez n’est donc plus sûr du tout de vouloir offrir un nouveau contrat au Croate, qui pourrait donc partir librement cet été…



Un transfert onéreux ?

Il faudra donc le remplacer… Et selon le journal Marca, la direction madrilène s’intéresse à un nouveau joueur : Alexis Mac Allister. Les décideurs madrilènes ont ainsi coché le nom du milieu argentin de Liverpool pour renforcer leur entrejeu cet été, et son profil pourrait résoudre certains problèmes de créativité et de fluidité du jeu auxquels est confrontée l’équipe cette saison. Pour rappel, le champion du monde de 26 ans est sous contrat jusqu’en 2028 avec les Reds, qui avaient payé 42 millions d’euros pour le recruter à Brighton à l’été 2023.



Il viendrait donc occuper la place qui serait laissée libre par Luka Modric. L’idée de rejoindre la Liga semble séduire le principal concerné ainsi que son entourage. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid risque de devoir mettre la main à la poche pour le recruter, puisqu’on imagine mal les Reds brader leur numéro 10, qui compte 4 buts et 3 passes décisives en 30 rencontres de Premier League cette saison. Mais Marca précise que le Real Madrid est prêt à faire un gros investissement cet été, et Mac Allister pourrait donc en être l’objet. L’Argentin pourrait donc accompagner son coéquipier Trent Alexander-Arnold dans l’avion pour Madrid cet été…