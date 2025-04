Waly Diouf Bodiang plaide pour la dissolution de l'Ofnac

Le directeur du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, a appelé le gouvernement à dissoudre l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Selon lui, son directeur actuel, Serigne Bassirou Gueye, n’est pas aligné sur le "Projet" porté par les nouvelles autorités, qui va au-delà des enjeux économiques et inclut une "forte demande de justice".



Évoquant l’impossibilité de révoquer directement Serigne Bassirou Gueye en raison de son mandat, M. Bodiang qui s’exprimait en marge d’une activité politique organisée à Keur Massar (banlieue dakaroise), propose une solution radicale : "Il faut supprimer l’Ofnac et en créer une nouvelle, dirigée par une personne en phase avec la vision de ceux qui gouvernent le pays." Regardez!

Aminata Diouf

