Kenya: une manifestation massive contre la loi de finances émaillée de violences

« Tout le système est corrompu ! »

Pancartes à la main, drapeau kényan sur les épaules, John, la vingtaine, avait ainsi rejoint le cortège qui s'est dirigé vers la Cour suprême, rapporte notre correspondante Gaëlle Laleix. Sur son t-shirt était écrit : « Rejetons la loi de finances. » Il expliquait : « Le gouvernement cherche à récupérer 300 milliards de shillings [environ 2,1 milliards d’euros, NDLR] de plus que l’année fiscale précédente. C’est tellement dur pour les Kényans. Notre économie est au plus bas. Les membres du Parlement, que nous avons élus, refusent d’écouter nos opinions. Alors, nous sommes ici pour nous représenter. »

La semaine passée pourtant, les députés ont abandonné plusieurs taxes impopulaires comme celles sur le pain ou sur les transferts d’argent par téléphone. Mais pour Ostin, ce n’est pas suffisant : « Je ne suis pas satisfait, parce que les gens vont souffrir. Et je pense aux villageois. Posséder un terrain signifie maintenant être taxé. C’est fou ! Je pense à ces filles qui ne peuvent pas se payer des serviettes hygiéniques. Je n’ai pas peur, parce que je me bats pour mes droits. Je m’en fiche ! Je suis ici, ils peuvent venir me prendre ! »



Malgré les tirs de gaz lacrymogène, les rues ont d'abord continué à se gonfler de monde avec des jeunes qui, pour la plupart, comme Benedict, 22 ans, veulent un changement de système : « Tout le système est corrompu ! La loi de finances n’est qu’un déclencheur. Les Kényans expriment leur mécontentement sur tout : l’augmentation des factures, le chômage, la corruption massive… Donc, de nos députés au président, tout le monde doit prendre ses responsabilités. »



Tant que le projet de loi n’est pas abandonné, les manifestants prévoient de poursuivre leur mobilisation.