Leadership africain : l’ancien Président du Sénégal Macky Sall intègre la Fondation Mo Ibrahim

Le Comité du Prix Ibrahim, dédié à récompenser le leadership d'excellence en Afrique, a récemment accueilli de nouveaux membres. Ce groupe indépendant est responsable de la sélection des lauréats du prestigieux Prix Ibrahim, qui célèbre les dirigeants africains ayant fait preuve d’excellence durant leur mandat, en surmontant les nombreux défis auxquels leur pays était confronté. Le Prix vise à permettre aux lauréats de continuer à utiliser leur expertise et expérience au service du continent, même après la fin de leur mandat national.



Parmi les nouveaux membres du Comité et du Conseil du Prix, on trouve :



Lord Mark Malloch-Brown : ancien Président des Open Society Foundations (2021-2024), ancien ministre pour l'Afrique du Royaume-Uni (2007-2009), et ancien administrateur du PNUD (1999-2005).



S.E. Macky Sall : ancien Président du Sénégal (2012-2024), ancien président de la CEDEAO (2015-2016) et ancien président de l'Union africaine (2022-2023).



Les nouveaux membres rejoignant le Conseil et le Comité du Prix incluent également :



S.E. Josep Borrell : ancien Haut Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne (2019-2024), ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'Espagne (2018-2019), et ancien président du Parlement européen (2004-2007).



S.E. Moussa Faki Mahamat : ancien Président de la Commission de l'Union africaine, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad (2008-2017), et ancien Premier ministre du Tchad (2003-2005).



Dans un communiqué, Mo Ibrahim a exprimé sa joie d’accueillir ces nouvelles figures prestigieuses au sein de la fondation. Il a souligné que chacun d'entre eux apporte une expérience exceptionnelle et s’est réjoui de la collaboration à venir pour relever certains des défis les plus urgents auxquels l'Afrique et le monde sont confrontés.