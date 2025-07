Keur Massar : un camion renversé bloque l’entrée de l’Autoroute de l’Avenir

Le trafic routier a été fortement perturbé ce lundi 14 juillet 2025 sur l’Autoroute de l’Avenir, dans les deux sens de circulation. Deux incidents distincts ont provoqué des ralentissements majeurs dès les premières heures de la matinée.



Selon un communiqué publié à 8h15, un camion a renversé son chargement de blé au niveau de la bretelle d’entrée de Keur Massar, dans le sens Dakar-AIBD. La chaussée est obstruée et la bretelle est désormais inaccessible à la circulation.



Dans le sens inverse, un carambolage s’est produit dans la zone de chantier à hauteur de Diamagueune. L’accident implique trois véhicules légers et un transport en commun. Cet incident a provoqué un important embouteillage, avec plus de 10 kilomètres de bouchons enregistrés entre Rufisque et Diamagueune. La gare routière de Rufisque est également impactée.