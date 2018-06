Khadim Ndiaye déclare sa flamme à Sadio Mané: "Il se rabaisse toujours et ne se..."

Dans un large entretien avec le site sportif français So Foot, le gardien de but sénégalais Khadim Ndiaye qui va participer à la prochaine Coupe du monde en Russie avec les "Lions", a tenu à faire un témoignage sur la générosité et l'humilité de son coéquipier Sadio Mané.



Le pensionnaire du Horoya AC révèle ainsi que l'attaquant de Liverpool a payé la prise en charge médicale du défense central des "Lions" qui évolue à Anderlecht. "C’est un petit génie. Il (Sadio Mané) est jeune, mais c’est un vrai leader, de haute qualité et de grande classe. Tout le monde le respecte. Tu sais ce qu’il a fait récemment ? Kara Mbodj s’est blessé et Sadio a insisté pour prendre en charge ses frais médicaux. C’est un geste qui a fait pleurer Kara. C’est symptomatique de Sadio : il est gentil, il aime ses amis, il est humble. Il ne se prend pas pour une star, il se rabaisse toujours, il essaie de passer inaperçu", a-t-il confié à So Foot.



Khadim Ndiaye d'ajouter que "sur le terrain, tu ne vois que lui. C’est mérité, car à l’entraînement, il bosse et il répète sans relâche, il ne fait rien à l’improviste. Quand il est là, cela me rassure, car je sais qu’on ne sera jamais battus 1-0, puisqu'il va toujours marquer ou faire marquer. Il est de la trempe d’Eden Hazard ou de Lionel Messi, c’est lui qui fera la différence. À ma charge de ne pas prendre de buts et on ira loin tous ensemble"