Khalifa Sall : « Je comprends Ousmane Sonko, il a raison de se battre jusqu’au bout»

Khalifa Sall, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, s’est exprimé sur le cas Sonko. Pour le candidat de Taxawu Sénégal, Ousmane Sonko, a raison de se battre pour être candidat à la Présidentielle de 2024. Prenant exemple sur lui-même, Khalifa Sall souligne, « j’ai vécu le même combat en 2017 ».



Poursuivant ses propos, "je pense qu’ils ont raison de se battre, ils ont raison d’insister, d’ouvrir toutes les voies qui leur permettraient d'être accepté. Comme je dis toujours, ‘Dara bessufi’ (ce n’est pas nouveau). Je l’ai vécu moi 2017- 2019. J’ai vécu 28 mois de parcours judiciaire pour pouvoir être candidat. Il avait fallu faire une violation de la loi pour dire que le rabat-d ‘arrêt n’est pas suspensif pour écarter ma candidature. Mon parrainage a été validé, mon dossier était valide, j’étais électeur, mon casier judiciaire était vierge et pourtant, on m’avait éliminé sous prétexte que le rabat-d ‘arrêt, qui est une loi organique, n’était pas suspensif. Et 6 mois après, ils l’ont changé », a expliqué Khalifa Sall dans des propos rapportés par Igfm.



« Moi, je comprends qu’ils puissent se battre jusqu’au bout. C’est ça un homme politique. Il faut qu’il sache ce qu’il veut et qu’il aille jusqu’au bout. Maintenant, le processus est le même, on verra ce que ça va donner.", a ajouté Khalifa Sall.