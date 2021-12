Khalifa Sall : « Je n’ai aucune rancœur ni aucune rancune contre Macky Sall »

L’ancien maire de Dakar, « révoqué » et « radié » de l’Assemblée nationale s’est livré ce jeudi à l’émission Yoon Wi sur la Rfm. Interpellé sur les sentiments qu'il éprouve à l'endroit du président de la République, Macky Sall, Khalifa Ababacar Sall déclare qu’il n’a « aucune rancœur et la rancune contre lui ».



« La rancune est une faiblesse tout comme la rancœur. C’est Dieu qui l’a fait ainsi», a d’emblée souligné Khalifa Sall. Qui considère n’avoir « ni de rancœur, ni de rancune contre lui (Macky Sall, ndlr). On n’a des relations personnelles », a-t-il fait savoir.



« Comme je dis toujours à mes jeunes camarades de l’opposition, j’ai vécu avec Macky Sall, on ne peut pas changer cela. Je ne peux pas dire du bien d’une personne et revenir dire qu’elle est mauvaise », a-t-il avancé.