Kidal, cette région emblématique du nord-est du Mali, a été pendant de nombreuses années un foyer de rébellion touarègue et un épicentre de l'instabilité au Sahel. En novembre 2023, après des années de tensions et de conflits, les Forces Armées Maliennes ont réussi à reprendre le contrôle de la région, renforçant ainsi l'autorité de l'État malien sur un territoire longtemps disputé. Cet acte a été salué comme une étape cruciale dans la restauration de la souveraineté du Mali.



À la tête de cette offensive et du processus de stabilisation du Mali se trouve le Colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Depuis son accession au pouvoir, Goïta s’est engagé à restaurer l’intégrité territoriale du Mali, à lutter contre les groupes armés et à rétablir la paix dans un pays secoué par des années de conflits. Sous sa direction, les FAMa ont non seulement regagné du terrain sur les groupes rebelles, mais ont aussi renforcé l’unité nationale.



Lors de la marche de soutien à Kidal, le Général El Hadj Ag Gamou, gouverneur de la région, était présent aux côtés de ses compagnons d'armes. Gamou, figure respectée dans le nord du Mali, est un ancien chef militaire touareg qui a joué un rôle déterminant dans la sécurisation de Kidal. Sa connaissance du terrain et son influence parmi les populations locales ont été des atouts essentiels dans la reconquête de cette région stratégique.

La marche organisée à Kidal témoigne de l’élan populaire en faveur des FAMa et de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les forces vives de la région ont exprimé leur soutien indéfectible au Colonel Goïta et au Général Gamou, saluant leurs efforts pour ramener la paix et la stabilité dans une région qui en avait cruellement besoin.



Cet événement symbolise non seulement la victoire militaire, mais aussi la résilience du peuple malien, qui aspire à une paix durable et à un développement harmonieux de tout le pays. Kidal, autrefois synonyme de division et de conflit, est aujourd’hui un symbole d’unité et de détermination pour le Mali tout entier. Le défi reste immense, mais le chemin vers la paix semble désormais plus clair, avec une nation unie derrière ses dirigeants pour relever les défis à venir.



Par Coulibaly Mamadou

Le 22 août dernier, la région de Kidal, située dans le nord-est du Mali, a été le théâtre d'une grande marche de soutien aux Forces Armées Maliennes (FAMa) et à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, présidée par le Colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali. Cet événement marque un moment historique pour une région longtemps considérée comme le bastion des séparatistes touaregs.