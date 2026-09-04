Migration irrégulière : «Les chiffres glaçants nous disent l’urgence d’agir», déclare le ministre Makhtar Cissé

Ministre sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé a soutenu, ce jeudi 03 septembre, que «les chiffrent glaçants» sur l’immigration clandestine «nous disent l’urgence d’agir» pour «offrir des perspectives d'avenir face au désespoir» de la jeunesse africaine. Il a tenu ces propos lors la cérémonie marquant le clap de fin du film «Au-delà des mirages», au Port autonome de Dakar.



«Ces chiffres glaçants nous disent l'urgence d'agir, pas en matière de prévention, mais pour offrir des perspectives d'avenir face au désespoir de notre jeunesse. Le Président Diomaye Faye, n'a eu de cesse d'alerter sur ce fléau. Penser ces drames, c'est panser des solutions de meilleures», a déclaré le ministre. Il s’est par ailleurs réjoui de «constater que les forces de sécurité intérieure du Sénégal s'appuient sur le monde du cinéma afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux dangers de la migration irrégulière, car c'est un phénomène qui concerne tout le monde à tous les niveaux».



Une production de plus de 300 millions FCFA



Après trois mois de tournage, cette œuvre cinématographique, qui a coûté plus de 300 millions de FCFA, a bénéficié du co-financement de l’Union européenne (UE) et du Programme opérationnel conjoint phase II (POC II). Face à cette situation, Damien Desquiens, chef de la section politique de la Délégation de l’UE au Sénégal, a affirmé que le film vise à «donner accès à une information juste» aux immigrants illégaux afin qu’ils «mesurent les conséquences» de leurs décisions.



«Le film ouvre une nouvelle étape : (montrer) que derrière la promesse d’un voyage facile peut se cacher la perte d’une vie humaine», a dit Damien Desquiens, appelant les autorités à «affronter main dans la main» cette «réalité douloureuse» et ces «départs dangereux», par la création d’opportunités pour les jeunes en quête d’avenir meilleur.



Pour rappel, cette œuvre de cinéma, selon le réalisateur Amary Fall, «vise à montrer les mirages d’une Europe fantasmée et à montrer les réalités de l’immigration. Il veut aussi divertir et sensibiliser pour contribuer à ouvrir le débat». Elle a mobilisé une «expertise technique 100% sénégalaise», avec des acteurs venus du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.