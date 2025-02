Kolda : Un imam et son fils tués dans un accident de la circulation

Un imam et son fils ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu, vendredi, à hauteur du village de Salamata, aux environs de 22 heures, a rapporté la RTS.

Selon la même source, le minibus qui les transportait a heurté un camion en stationnement faisant deux morts et 17 blessés.



L’imam et son fils revenaient de la ziarra annuelle de Médinatoul Houda, dans le département de Vélingara (sud).



Les blessés ont été admis à l’hôpital régional de Kolda.