Kolda : les acteurs territoriaux sensibilisés à la lutte contre la criminalité financière

Les acteurs territoriaux de la région de Kolda ont été sensibilisés à la lutte contre la criminalité financière, à travers un Comité régional de développement (CRD) tenu ce mercredi 3 décembre. Cette rencontre a été organisée à l’initiative du Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.



Ce CRD s’inscrit dans le cadre de la tournée nationale de sensibilisation menée par le comité, en perspective de l’évaluation nationale du Sénégal prévue en février 2026. Il a réuni les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les services techniques déconcentrés, ainsi que des représentants d’organisations professionnelles et de la société civile.



Lors de cette étape koldoise, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a saisi l’occasion pour présenter sa plateforme informatique E-Delta aux acteurs locaux. Lancée en juillet 2022, cette plateforme permet aux institutions assujetties d’effectuer des déclarations d’opérations suspectes de manière dématérialisée, sécurisée et confidentielle.



« E-Delta a permis d’intensifier considérablement l’activité déclarative en toute confidentialité », a indiqué Pape Samba Ka, membre de la mission. Il a révélé qu’au cours de l’année 2024, la CENTIF a reçu 928 déclarations d’opérations suspectes, représentant plus de 400 milliards de francs CFA de flux suspects identifiés.



Les échanges ont également porté sur la vulnérabilité particulière de la région de Kolda. Frontalière avec plusieurs pays, marquée par le trafic illicite de bois et l’existence d’un important marché hebdomadaire à dimension sous-régionale, la zone présente, selon les intervenants, des facteurs de risque qui nécessitent une vigilance accrue.



Les participants ont, à l’unanimité, salué l’initiative et réaffirmé leur engagement à accompagner le Comité national dans sa mission. Les acteurs du Fouladou ont ainsi manifesté leur entière adhésion à participer activement à la lutte contre la criminalité financière, considérée comme l’un des fléaux majeurs des temps modernes.