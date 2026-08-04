Kolda : les volontaires communautaires réclament leur recensement en vue d'un recrutement par l'État

Les volontaires communautaires sont montés au créneau ce mardi à Kolda pour réclamer leur prise en compte dans le processus de recensement devant conduire au recrutement par l'État. Réunis devant les locaux de l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Kolda, ils ont animé un point de presse afin de faire entendre leurs revendications.



Selon le coordonnateur national des volontaires communautaires, Djibril Mballo, plus de 1 300 agents sont concernés à l'échelle nationale. Il estime qu'il est inconcevable que cette catégorie de personnel soit exclue du recensement alors qu'elle participe pleinement au fonctionnement du système éducatif, notamment dans le préscolaire.



« Nous avons des collègues qui ne sont pas payés par leur mairie alors que nous avons les mêmes crédits horaires que les autres catégories d'enseignants intervenant au niveau du préscolaire. C'est de l'injustice », a dénoncé M. Mballo devant les journalistes.



Les volontaires communautaires affirment ne plus pouvoir supporter la précarité de leur statut et demandent à l'État de procéder au recensement de l'ensemble de leurs membres afin de leur ouvrir les portes du recrutement.



À défaut d'une réponse favorable des autorités, le coordonnateur national a averti que le mouvement entend durcir son combat dans les prochaines semaines. Les volontaires communautaires promettent ainsi d'intensifier leurs actions jusqu'à l'obtention de leurs revendications.