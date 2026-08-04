Hervé Renard, 11 ans après son sacre avec la Côte d’Ivoire, revient sur le banc des Eléphants

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) vient d’annoncer, ce mardi 04 août, qu’elle a décidé de confier l’équipe nationale A de football au sélectionneur français, Hervé Renard, confirmant une rumeur qui circulait déjà depuis plusieurs jours.



«Cette désignation traduit la volonté de la Fédération de consolider les acquis obtenus par la Sélection Nationale A ces dernières années, tout en poursuivant les ambitions assignées au football ivoirien sur les scènes africaine et internationale», a écrit la FIF.



Un connaisseur du football africain



Champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire en 2015, Hervé Renard effectue son retour à la tête des Éléphants avec pour mission de «conduire la sélection nationale dans la préparation et la participation aux prochaines compétitions internationales» dont la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027. Par ailleurs, la faîtière précise qu’il est attendu à Abidjan «dans les prochains jours» afin de prendre officiellement ses fonctions et sera présenté aux médias et au public sportif lors d’une conférence de presse dont la date n’a pas encore été communiquée.



Fin connaisseur du football africain, Hervé Renard a construit son immense réputation en débutant comme adjoint de Claude Le Roy auprès de la sélection du Ghana. Il s'est ensuite révélé aux yeux du monde en menant la Zambie à un sacre historique lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2012, où il avait battu aux tirs au but la Côte d’Ivoire, conduite par l’emblématique Didier Drogba.



Par la suite, le technicien français a réitéré cet exploit en 2015 en offrant le trophée continental à la Côte d'Ivoire, avant de qualifier le Maroc pour la Coupe du Monde 2018. Après un exploit retentissant avec l'Arabie Saoudite contre l'Argentine en 2022 et un passage chez les Bleues, il a brièvement officié comme sélectionneur de la Tunisie lors du Mondial 2026, après le limogeage de son compatriote Sabri Lamouchi au cours de la compétition.