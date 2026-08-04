Des entreprises colombiennes à Dakar pour nouer des partenariats avec le secteur privé

Le Sénégal et la Colombie franchissent une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération économique. L'ambassade de la Colombie à Dakar organise, jeudi et vendredi, une rencontre d'affaires réunissant des entrepreneurs et investisseurs des deux pays afin de favoriser les opportunités de partenariat et d'investissement.



Selon un communiqué parvenu à l'APS, une vingtaine d'entreprises colombiennes dirigées par des femmes, issues du programme « Fondo Mujer Libre y Productiva », prendront part à cette mission économique. Elles échangeront avec des entrepreneurs et hommes d'affaires sénégalais évoluant dans des secteurs à fort potentiel.



Soutenue par ProColombia, l'agence gouvernementale chargée de promouvoir les exportations et les investissements étrangers, cette initiative s'inscrit dans la dynamique du rapprochement entre Dakar et Bogota. Elle intervient quelques mois après la signature, en mars 2026, d'un protocole d'accord instituant des consultations politiques régulières entre les deux pays.



Les discussions porteront notamment sur l'agroalimentaire, la mode et le textile, les industries du futur, ainsi que la chimie et les cosmétiques. Le programme comprend des conférences, des rencontres B2B, des ateliers sectoriels et des séances de networking destinées à faciliter les contacts entre opérateurs économiques.



Ces échanges permettront d’identifier des opportunités de partenariat, de distribution et d’investissement, en phase avec les priorités de développement économique du Sénégal et de la région, selon les initiateurs.



Les organisateurs mettent également en avant le potentiel du marché sénégalais, décrit comme étant « pleine croissance, avec un PIB attendu à 34,7 milliards USD en 2025, une inflation maîtrisée à 2,0 % et une population de près de 19 millions d’habitants ».



Selon le communiqué, les Chambres de commerce du Sénégal joueront « un rôle clé dans la mobilisation des entrepreneurs locaux et l’organisation logistique des rencontres ».