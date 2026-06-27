Kolda : plus de deux tonnes de produits prohibés d'une valeur de près de 150 millions de FCFA incinérées

Les produits incinérés proviennent de diverses saisies effectuées par les services compétents dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites. Ils sont constitués notamment de chanvre indien, d’ecstasy, de cocaïne, mais également de faux médicaments, de produits cosmétiques et alimentaires contrefaits ou prohibés, entre autres.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre l'abus et le trafic illicite de drogues. Prenant la parole lors de la cérémonie, Bonaventure Kalamo a souligné l’importance de cette opération qui traduit la détermination des autorités administratives, sécuritaires et judiciaires à combattre les réseaux de trafic et de commercialisation de substances dangereuses pour la santé publique.

L’autorité administrative a également lancé un appel à une mobilisation accrue de l’ensemble des acteurs afin de venir à bout de ce fléau dans la région de Kolda. Selon lui, la progression de la violence juvénile observée ces dernières années constitue un signal d’alerte qui nécessite une réponse collective.

« Il faut une synergie d’actions entre les services de l’État, les collectivités territoriales, les leaders communautaires, les parents et les organisations de la société civile pour protéger notre jeunesse et préserver la stabilité sociale », a-t-il plaidé avec insistance.

À l’occasion d’une opération d’incinération organisée ce samedi 27 juin à Kolda, plus de deux tonnes de produits prohibés, estimées à près de 150 millions de francs CFA, ont été détruites sous la présidence de l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Bonaventure Kalamo.