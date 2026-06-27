Mondial 2026 : Le Sénégal qualifié pour les 16es de finale grâce à un scénario favorable

Ce partage des points a définitivement assuré la place des champions d’Afrique parmi les meilleurs troisièmes de la compétition, leur ouvrant ainsi les portes de la phase à élimination directe.

La qualification sénégalaise a également été favorisée par la victoire de l’Espagne contre l’Uruguay, samedi. Ce résultat a empêché le groupe H de placer un troisième représentant parmi les meilleurs troisièmes, un scénario qui a pleinement profité aux Lions.

Après un début de tournoi compliqué, le Sénégal poursuit donc son aventure mondiale et sera au rendez-vous des 16es de finale avec l’ambition de continuer à écrire son histoire.





Le Sénégal disputera bien les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Les Lions de la Teranga ont officiellement validé leur qualification à la faveur de leur large victoire face à l’Irak (5-0), combinée au match nul (1-1) entre l’Égypte et l’Iran dans la nuit de vendredi à samedi.