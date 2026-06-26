Lutte contre la drogue : Plus de 600 plaquettes de cocaïne et divers stupéfiants incinérés à la SOCOCIM

L’Administration des Douanes sénégalaises a participé ce vendredi, aux côtés des autres services compétents de l’État, à une vaste opération d’incinération de produits prohibés dans les installations industrielles de la SOCOCIM. Parmi les substances détruites figurent d’importantes quantités de cocaïne, de kush, de khat, d’ecstasy, ainsi que des substances psychotropes et des précurseurs chimiques.



L'événement s'est déroulé en présence de représentants des Douanes, de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), du Comité interministériel de lutte contre la drogue (CILD), ainsi que de divers acteurs nationaux et internationaux. Cette action s'inscrit dans le cadre de la 39ème édition de la Semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre l'abus et le trafic illicite de drogues, axée cette année sur le thème : « Le problème mondial de la drogue : des enjeux persistants, de nouveaux défis, des réponses innovantes ».



Au cœur de cette incinération, les Douanes sénégalaises ont officiellement remis à l’OCRTIS un lot de 643 plaquettes de cocaïne pour destruction. Ces produits proviennent d’une opération conjointe menée avec la Gendarmerie nationale le 4 août 2025 à Rufisque.



Cette opération coordonnée met en lumière la coopération étroite entre les Forces de défense et de sécurité pour endiguer le trafic international de stupéfiants. Le bilan douanier reste particulièrement lourd pour l’année en cours : à ce jour, les Douanes sénégalaises ont saisi à elles seules près d’une tonne de cocaïne, en plus des saisies régulières de chanvre indien et de drogues de synthèse.