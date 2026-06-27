« CFEE 2026 : avons-nous amélioré le niveau des élèves ou simplement augmenté les taux de réussite ? », par Oumar Amadou Wane Mboumba

Des écoles à 100 % de réussite se multiplient. Les félicitations pleuvent. Les chiffres sont impressionnants. Mais derrière l'euphorie, une question mérite d'être posée : ces résultats reflètent-ils réellement le niveau de nos élèves ?



Car l'école ne doit pas être jugée à l'aune de statistiques flatteuses, mais à la qualité des apprentissages qu'elle garantit.



Un enfant qui obtient son CFEE sans maîtriser correctement la lecture, l'écriture ou les mathématiques n'est pas une victoire pour l'école. C'est un problème simplement reporté à plus tard.



Parents, enseignants, inspecteurs, décideurs : ayons le courage de regarder la réalité en face. Le véritable défi n'est pas d'avoir plus d'admis. Le véritable défi est d'avoir des élèves mieux formés.



Une nation ne progresse pas parce qu'elle affiche de bons chiffres. Elle progresse lorsque ses enfants acquièrent des connaissances solides et des compétences durables.



Si les taux de réussite explosent, tant mieux. Mais assurons-nous que le niveau des élèves progresse au même rythme. Car l'arbre des 100 % ne doit jamais cacher la forêt des apprentissages.



Oumar Amadou Wane Mboumba

La plume insoumise