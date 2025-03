Korité 2025 : Bougane Gueye Dany réapparaît et critique Diomaye et Sonko

Après une période de retrait de la scène politique, Bougane Gueye Dany a refait surface ce lundi à la mosquée Massalikoul Jinane, où il a accompli la prière de l’Aïd-el-Fitr, communément appelée Korité.



Interrogé sur son silence, le leader du mouvement Gueum Sa Bopp a affirmé que l’heure n’était pas à la politique. « Il y a un temps pour la politique et un temps pour le travail. J’ai déjà abordé toutes les questions qui animent aujourd’hui le débat public. Je vous invite à revoir mes déclarations d’il y a quelques mois, j’avais tout dit », a-t-il déclaré.



Cependant, Bougane Gueye Dany n’a pas hésité à critiquer le régime en place. « Gouverner, c’est du sérieux. Il faut de la volonté et un solide carnet d’adresses. Nos dirigeants actuels n’ont ni l’un ni l’autre. Les Sénégalais commencent à se détourner du régime. Beaucoup peinent à joindre les deux bouts, surtout en cette période de fête. Ils réalisent aujourd’hui qu’ils ont été trompés. Je ne pense donc pas que le silence de l’opposition soit un problème, d’autant plus que le meilleur opposant à Sonko, c’est la VAR », a lancé le patron de Dmedia.