Krepin Diatta probablement forfait pour la CAN: il sera opéré d’une lésion du ligament croisé du genou gauche

Une très mauvaise nouvelle pour le joueur sénégalais qui a effectué un bon match vendredi et marqué son premier en Ligue 1 contre Lille. Krepin Diatta va probablement manquer la CAN de janvier au Cameroun.



Selon un point médical fait par l’As Monaco, ce mercredi, « Suite à la blessure survenue lors de la dernière rencontre face à Lille, Krépin Diatta présente une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche et devrait être prochainement opéré ».