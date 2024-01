L’AFMS veut insister sur la formation continue de ses membres et le maintien des filles à l’école

« La compétence, c’est la garantie de la légitimité et nous allons insister particulièrement sur la formation continue des femmes magistrates et, évidemment (nous) ouvrir au monde scolaire pour le maintien des filles à l’école et susciter l’intérêt de ces dernières aux métiers du droit », a dit Mme Ndiaye selon qui « Le socle de tout, c’est l’éducation et la compétence ».



La formation étant une « priorité » pour l’AFMS, Mme Ndiaye a révélé que des membres de l’association sont allés à la rencontre de jeunes lycéennes et collégiennes à Keur Baka dans le département de Kaolack, pour les sensibiliser et les inviter à s’engager dans la lutte contre la déperdition scolaire et pour les amener à s’intéresser aux métiers du droit.



«Nous avons également eu à organiser des séances de révision avec les événements malheureux à l’université. Nous avions pu réunir 100 candidats pour les préparer aux concours de la magistrature et du barreau et nous avons eu des résultats encourageants », a ajouté encore Mme Ndiaye.



À l’en croire, « le bilan de la première année d’existence de l’association est encourageant », même s’il reste encore tellement de choses à faire, au regard des ambitions de l’association pour le Sénégal.