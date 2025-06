Vente d’un immeuble de Bougane : le Tribunal de commerce bloque la Banque Agricole

Du nouveau dans le litige entre Bougane Gueye Dani et la Banque Agricole. Le Tribunal de commerce de Dakar a ordonné un sursis aux poursuites. Une décision qui va permettre à Bougane et sa famille de pousser un ouf de soulagement même, si, depuis le début de l'affaire, le patron de D Média ne cesse de dire qu'il a raison sur la Banque Agricole.



Pour rappel, ce litige porte sur la vente de l’immeuble formant le lot N°R 130 du TF N°19.652/GR, d'une superficie de 381 m2 sis à Sacré-Cœur, Cité Keur Gorgui que la banque avait fait saisir dans le cadre d’un contentieux financier. L’immeuble d’une superficie de 381 m² et estimé à 1.100.000.000 francs CFA, avait été saisi en garantie d’un prêt contracté par la société Boygues Solutions Systems Limited dit BOSS à la requête de la Lba SA ex Cncas SA et Bougane Guèye Dani s’était porté caution pour cette société.



Le Tribunal de commerce, statuant publiquement, hier, mardi, a évoqué la vente de l'immeuble contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en premier ressort, a ordonné le sursis aux poursuites jusqu'à l'obtention par la Banque Agricole d'une décision définitive, rapporte Les Echos.