L’Afrique subsaharienne représente 50% des besoins de financement (PAM)

L'information provient du Programme alimentaire mondial (PAM), qui, dans son rapport phare publié ce vendredi, souligne que "l'Afrique, avec plus de 170 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë, représente 50 % des besoins de financement du PAM prévus pour 2025". Cette déclaration confirme que l'Afrique subsaharienne constitue la moitié des besoins financiers du programme.



Le rapport du PAM, diffusé sur ONU Info, indique également que "le déclenchement des hostilités au Liban a aggravé une situation déjà désastreuse dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Europe de l'Est, où les conflits ont également intensifié l'insécurité alimentaire à Gaza, en Syrie, en Ukraine et au Yémen, affectant plus de 17 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë".



Le conflit au Soudan, où la famine a été officiellement confirmée dans une localité dès août, entraîne des déplacements massifs de populations, impactant ainsi les pays voisins.



Ce conflit a également étendu ses répercussions dans d'autres régions du continent, notamment en Afrique centrale. Selon la même source, "le conflit plonge également des millions de personnes dans la famine en République Démocratique du Congo et au Sahel, tandis que les phénomènes climatiques extrêmes, exacerbés par le phénomène El Niño, aggravent l'insécurité alimentaire dans toute la région de l'Afrique australe".



En somme, le PAM a besoin de 8,4 milliards de dollars pour soutenir ses opérations en Afrique subsaharienne.