"L'Armp Sénégal est la seule à auditer dans les marchés publics plus de 100 structures tous les ans", selon le DG Saer Niang

Interpellé sur les retards notés dans les publications des rapports de l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp), le Directeur général Saer Niang s'est vanté, dans ses explications de diriger la seule structure du genre en Afrique à auditer plus de 100 autres dans les marchés publics chaque année.



"On était à 600 milliards de chiffres d'affaires par marché et à l'époque, on auditait autour de 60 à 80 autorités contractantes. Aujourd'hui, on est autour de 3 000 milliards Fcfa et on audite plus de 120 structures. Le rapport général est prêt en décembre. Parce qu'on fait des rapports trimestriels et à la fin de l'année, on consolide le rapport général. Maintenant, il faut attendre que l'année soit close pour démarrer les audits. Si on augmente le nombre de structures à auditer et si le budget de chaque structure a augmenté, il y a forcément une incidence sur le temps de l'audit. C'est seulement ça qui motive ces retards", a expliqué monsieur Niang, lors de la présentation du rapport 2017 aux journalistes ce jeudi 28 novembre 2019.



Le Directeur général d'ajouter: "l'Armp du Sénégal est la seule structure à auditer dans les marchés publics plus de 100 structures tous les ans. Il n'y en a pas. Je n'en connais pas personnellement. On a organisé récemment un forum avec toutes les Armp d'Afrique, il n'y en a pas une seule qui le fait".