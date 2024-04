L’Assemblée parlementaire de la francophonie salue « la maturité et la vitalité » de la démocratie sénégalaise

L’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) a salué, lundi, à Balaclava, à Maurice (pays en Afrique de l’Est), « la maturité et la vitalité » de la démocratie sénégalaise, en se réjouissant en même temps de « l’alternance paisible et transparente » survenue le 24 mars au Sénégal, a relayé l’APS.



« Les parlementaires de la francophonie ont exprimé leur fierté au peuple sénégalais et décerné un satisfécit à l’Assemblée nationale du Sénégal, qui a assumé sa mission avec responsabilité et joué pleinement son rôle, tout au long du processus qui a mené à une alternance paisible et transparente », peut-on lire dans un communiqué de l’Assemblée nationale sénégalaise.



Ayant présidé la 15ème conférence des Présidents d’Assemblées et de sections de la région Afrique de l’APF, à Balaclava, jeudi et vendredi derniers, le chef de l’Institution sénégalaise Amadou Mame Diop a rencontré et échangé avec son homologue mauricien Sooroodjev Phokeer, ainsi que des membres des délégations de la Côte d’Ivoire, du Gabon et du Cameroun, selon l’APS.