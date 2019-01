L’Association sénégalaise des utilisateurs de TIC organise un atelier de réflexion sur les réseaux sociaux

L’Association sénégalaise des utilisateurs de TIC organise, demain mardi 22 janvier 2019 à l'hotel Savana de Dakar, un atelier de réflexion et de partage sur la gestion de contenus sur les réseaux sociaux pour une citoyenneté numérique responsable. La problématique de la citoyenneté en ligne en perspectives de la prochaine élection présidentielle sera abordée.



Ce, pour identifier les actions que les acteurs­­ institutionnels, la société civile, la presse, les bloggeurs activistes et les­ grandes­ entreprises­ telles­ que Facebook peuvent mener pour assurer une bonne compréhension et une meilleure connaissance des outils disponibles afin que les citoyens parviennent à utiliser de façon responsable les réseaux sociaux et particulièrement Facebook.



Selon les organisateurs, "cet engagement citoyen survint dans un environnement de transformation de la société sénégalaise liée à l’utilisation de plus en plus accrue de l’internet et surtout des réseaux sociaux avec la volonté d’apporter des nouvelles visions et des idées à la sphère politique".



L’usage des réseaux sociaux en particulier Facebook ou encore WhatsApp ne va pas sans quelques dérives comme la propagation de rumeurs ou de désinformation sous couvert d’anonymat ou de fausses identités. Ainsi, de nombreux défis restent liés à l’utilisation des réseaux sociaux surtout Facebook qui est de loin le premier réseau social utilisé par les sénégalais, ont-ils signifié.



L’Association sénégalaise des utilisateurs de TIC (ASUTIC) est une organisation apolitique à but non lucratif qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le secteur des TIC. ASUTIC a aussi pour objectif de renforcer la démocratie sénégalaise à travers la transparence, la responsabilité des décideurs et la participation des citoyens, sur la base de l'égalité des sexes.